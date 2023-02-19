Natanael Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natanael Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Natanael Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Natanael Guzman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Natanael Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natanael Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natanael Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natanael Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natanael Guzman 11 Ağu 1999 tarihinde Villa Nueva şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Natanael Guzmán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natanael Guzman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini After90Group yapmaktadır. Natanael Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Plaza Colonia futbol takımında oynamaktadır. Club Plaza Colonia takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Natanael Guzman'nin Club Plaza Colonia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Natanael Guzmanboyu ve yaşı kaç

Natanael Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Natanael Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Natanael Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natanael Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında Mvd City Torque

15 Temmuz 2022 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

2 Ocak 2023 yılında Plaza Colonia

Natanael Guzman kimdir

Natanael Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natanael Guzman şuan Club Plaza Colonia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Natanael Guzman nereli

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