Alexis Estupinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Estupinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Estupinan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Estupinan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Estupinan 27 Mayıs 2001 tarihinde Magüí şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alexis Estupiñan Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Estupinan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Estupinan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Estupinan'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Estupinan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Estupinan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Estupinan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Estupinan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Fortaleza CEIF

30 Haziran 2021 yılında Nacional U20

6 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

31 Aralık 2023 yılında Nacional U20

Alexis Estupinan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Estupinan şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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