Juan Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Dominguez 17 Aralık 1986 tarihinde El Cerrito şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Guillermo Domínguez Cabezas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Dominguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Dominguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Dominguez'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juandominguez20/

Juan Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2005 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2005 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2011 yılında Millonarios

1 Ağu 2011 yılında Estudiantes

1 Şubat 2012 yılında Newell's

20 Temmuz 2012 yılında Colo Colo

9 Temmuz 2013 yılında Junior FC

1 Ocak 2017 yılında Millonarios

1 Temmuz 2019 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2021 yılında Cortuluá

1 Mart 2022 yılında CBJ Cali

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Juan Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Dominguez şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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