Jhonathan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonathan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonathan Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonathan Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonathan Munoz 1 Ağu 1988 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Muñoz Posso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonathan Munoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonathan Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonathan Munoz'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonathan Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonathan Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonathan Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonathan Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2012 yılında Uniautónoma

1 Ocak 2013 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2014 yılında Cortuluá

1 Ocak 2017 yılında Once Caldas

1 Ocak 2018 yılında Cortuluá

13 Ocak 2019 yılında Boyacá Chicó

11 Ocak 2022 yılında N. Concepción

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Jhonathan Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonathan Munoz şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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