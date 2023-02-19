Donovan Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donovan Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donovan Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donovan Escobar {dogum-tarihi} tarihinde La Victoria, Valle del Cauca şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donovan Escobar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donovan Escobar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Donovan Escobar'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donovan Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donovan Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Donovan Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donovan Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Donovan Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donovan Escobar şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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