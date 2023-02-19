Jose Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gomez 26 Mayıs 2000 tarihinde San Pedro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Edilberto Gómez Camilo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gomez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini POSSOFUTBOL yapmaktadır. Jose Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Gomez'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

11 Ocak 2022 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Jose Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gomez şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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