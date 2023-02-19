Juan Nieva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Nieva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Nieva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Nieva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Nieva 13 Şubat 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Nieva Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Nieva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Nieva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Nieva'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Nieva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Nieva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Nieva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Nieva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD América

22 Eylül 2020 yılında HNK Sibenik

4 Mart 2021 yılında CD América

1 Ocak 2022 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Juan Nieva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Nieva şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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