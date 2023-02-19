Jesus Zabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Zabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Zabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Zabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Zabala 1 Mart 2001 tarihinde San Pedro De Urabá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Manuel Zabala Guillin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Zabala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Zabala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Zabala'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Zabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Zabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Zabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Zabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2021 yılında Nacional U20

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Jesus Zabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Zabala şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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