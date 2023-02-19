Yadir Meneses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yadir Meneses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yadir Meneses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yadir Meneses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yadir Meneses 1 Nisan 2000 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yadir Meneses Betancur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yadir Meneses Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Yadir Meneses, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yadir Meneses'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yadir Meneses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yadir Meneses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yadir Meneses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yadir Meneses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Envigado

4 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Yadir Meneses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yadir Meneses şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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