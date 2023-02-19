Mateo Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Garcia 28 Ağu 1998 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo García Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Mateo Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 2 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mateo Garcia'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

2 Şubat 2019 yılında Llaneros FC

11 Ocak 2022 yılında Union Magdalena

30 Haziran 2022 yılında Llaneros FC

Mateo Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Garcia şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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