Vicente Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Murillo 15 Nisan 1998 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Vicente Carlos Murillo Rentería şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Murillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini POSSOFUTBOL yapmaktadır. Vicente Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vicente Murillo'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vicente Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vicente Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Orsomarso SC

29 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Vicente Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Murillo şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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