Gilber Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilber Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilber Lucumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilber Lucumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilber Lucumi 19 Şubat 1999 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gilber Stiven Lucumí Murcia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilber Lucumi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gilber Lucumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gilber Lucumi'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gilber Lucumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilber Lucumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilber Lucumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilber Lucumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

22 Ocak 2021 yılında Leones FC

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Gilber Lucumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilber Lucumi şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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