Duman Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duman Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duman Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duman Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duman Herrera 30 Temmuz 1995 tarihinde Talaigua Nuevo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Duman Herrera Chacón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duman Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Duman Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Duman Herrera'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duman Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duman Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duman Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duman Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Patriotas

1 Ocak 2018 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında CD Aampetra

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Duman Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duman Herrera şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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