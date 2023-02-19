Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Lopez 24 Şubat 2003 tarihinde Chinu şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Domingo López Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Lopez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Lopez'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Llaneros FC

Andres Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Lopez şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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