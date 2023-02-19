Marlon Tunjano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Tunjano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Tunjano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Tunjano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Tunjano 28 Mayıs 2000 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Camilo Tunjano Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Tunjano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlon Tunjano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marlon Tunjano'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marlon Tunjano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Tunjano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Tunjano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Tunjano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Llaneros FC

Marlon Tunjano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Tunjano şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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