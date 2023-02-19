Dario Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Rodriguez 15 Mayıs 1995 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Darío Andrés Rodríguez Parra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dario Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Rodriguez'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2016 yılında Fortaleza CEIF

30 Haziran 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2016 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2017 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2019 yılında Once Caldas

1 Ocak 2020 yılında Correcaminos

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Quindío

23 Şubat 2022 yılında Llaneros FC

Dario Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Rodriguez şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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