Arled Cadavid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arled Cadavid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arled Cadavid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arled Cadavid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arled Cadavid 29 Mart 1991 tarihinde Girardota şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Arled Cadavid Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arled Cadavid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arled Cadavid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arled Cadavid'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arled Cadavid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arled Cadavid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arled Cadavid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arled Cadavid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Itagüí Ditaires

1 Ocak 2014 yılında Dep. Rionegro

17 Mart 2015 yılında Manta FC

31 Aralık 2015 yılında Leones FC

4 Ocak 2019 yılında CD América

1 Ocak 2020 yılında Quindío

1 Ocak 2021 yılında Leones FC

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Arled Cadavid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arled Cadavid şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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