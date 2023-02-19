Neider Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neider Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neider Ospina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neider Ospina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neider Ospina 27 Ocak 2003 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Néider Stiven Ospina Flórez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neider Ospina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neider Ospina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Neider Ospina'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Neider Ospina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neider Ospina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neider Ospina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neider Ospina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Llaneros FC

Neider Ospina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neider Ospina şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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