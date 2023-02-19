Jhon Chinchilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Chinchilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Chinchilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Chinchilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Chinchilla 30 Kasım 2001 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Esteban Chinchilla Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Chinchilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Chinchilla, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Chinchilla'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Chinchilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Chinchilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Chinchilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Chinchilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Jhon Chinchilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Chinchilla şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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