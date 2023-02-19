Duvan Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duvan Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duvan Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duvan Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duvan Mosquera 26 Mart 1998 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Duván Mosquera Campaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duvan Mosquera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Duvan Mosquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Duvan Mosquera'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duvan Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duvan Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duvan Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duvan Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Llaneros FC

Duvan Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duvan Mosquera şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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