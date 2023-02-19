Jhildrey Lasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhildrey Lasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhildrey Lasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhildrey Lasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhildrey Lasso 14 Temmuz 2002 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhildrey Alejandro Lasso Aranguren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhildrey Lasso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhildrey Lasso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jhildrey Lasso'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhildrey Lasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhildrey Lasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhildrey Lasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhildrey Lasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Llaneros FC

Jhildrey Lasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhildrey Lasso şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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