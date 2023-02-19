David Fondarella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Fondarella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Fondarella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Fondarella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Fondarella 19 Şubat 1998 tarihinde Castellón de la Plana şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Fondarella Colomer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Fondarella Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. David Fondarella, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Fondarella'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Fondarella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Fondarella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Fondarella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Fondarella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2017 yılında R. Majadahonda

7 Temmuz 2018 yılında Las Palmas Atl.

30 Temmuz 2019 yılında Orihuela CF

27 Ağu 2020 yılında Penya Deportiva

1 Temmuz 2021 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

David Fondarella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Fondarella şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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