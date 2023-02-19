Hernan Fener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Fener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Fener adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Fener Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Fener 21 Haziran 1990 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Gustavo Fener şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Fener Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hernan Fener, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Fener'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hernan Fener Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Fener isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Fener Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Fener futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında San Lorenzo II

31 Aralık 2010 yılında AD Berazategui

1 Temmuz 2013 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2014 yılında Club Luján

16 Ocak 2015 yılında AD Berazategui

8 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında AD Berazategui

3 Ağu 2016 yılında Cartaginés

1 Temmuz 2019 yılında Dock Sud

1 Ocak 2020 yılında La U

1 Temmuz 2020 yılında Pérez Zeledón

5 Ocak 2021 yılında Sporting FC

1 Ocak 2022 yılında Cobán Imperial

16 Haziran 2022 yılında AD Berazategui

6 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Hernan Fener Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Fener şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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