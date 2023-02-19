Pedro Velasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Velasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Velasquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Velasquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Velasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Velasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Velasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Velasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Velasquez 25 Haziran 2004 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Ovidio Velásquez Sabogal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Velasquez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Velasquez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Velasquez'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Velasquezboyu ve yaşı kaç

Pedro Velasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Velasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Velasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Velasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Pedro Velasquez kimdir

Pedro Velasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Velasquez şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Pedro Velasquez nereli

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