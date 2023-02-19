Carlos Bogota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Bogota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Bogota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Bogota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Bogota {dogum-tarihi} tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Bogota Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Bogota, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Bogota'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Bogota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Bogota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Carlos Bogota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Bogota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Carlos Bogota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Bogota şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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