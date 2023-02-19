Bryan Uruena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Uruena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Uruena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Uruena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Uruena 31 Ekim 1992 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Eduardo Urueña Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Uruena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Uruena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan Uruena'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Uruena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Uruena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Uruena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Uruena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Quindío

30 Haziran 2012 yılında Uni. Popayán

1 Temmuz 2013 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2014 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2014 yılında CD América

1 Temmuz 2016 yılında Cortuluá

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2017 yılında Avaí FC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2021 yılında Llaneros FC

Bryan Uruena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Uruena şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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