Kevin Armesto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Armesto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Armesto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Armesto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Armesto 2 Haziran 1997 tarihinde Gamarra şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Javier Armesto Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Armesto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Armesto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Armesto'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Armesto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Armesto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Armesto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Armesto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

Kevin Armesto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Armesto şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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