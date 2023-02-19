Jan Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Angulo 1 Mayıs 2001 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Carlos Angulo Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Angulo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Angulo'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Jan Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Angulo şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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