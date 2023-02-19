Eyder Restrepo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyder Restrepo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyder Restrepo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyder Restrepo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyder Restrepo 29 Mart 1999 tarihinde La Ceja şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eyder Andrés Restrepo Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyder Restrepo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eyder Restrepo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eyder Restrepo'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eyder Restrepo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyder Restrepo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eyder Restrepo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyder Restrepo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Eyder Restrepo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyder Restrepo şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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