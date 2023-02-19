Daniel Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Palacios 24 Kasım 2002 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Palacios Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Palacios Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Palacios, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Palacios'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Llaneros FC

Daniel Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Palacios şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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