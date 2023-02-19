Juan Piratova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Piratova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Piratova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Piratova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Piratova 3 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Esteban Piratova González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Piratova Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Piratova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Llaneros FC futbol takımında oynamaktadır. Llaneros FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Piratova'nin Llaneros FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Piratova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Piratova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Piratova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Piratova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Llaneros FC

Juan Piratova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Piratova şuan Llaneros FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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