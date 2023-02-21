Ali Ayesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ayesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ayesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ayesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ayesh 14 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي عايش السالم şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ayesh Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Ayesh'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Ayesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ayesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Ayesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ayesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

Ali Ayesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ayesh şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.