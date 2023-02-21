Mohammed Al Oufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Oufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Oufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Oufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Oufi 8 Ağustos 2002 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Awadh Al-Oufi/ محمد العوفي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Oufi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Oufi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Oufi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Oufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Oufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Oufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Oufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ittihad Club

18 Ağustos 2022 yılında Al-Adalah FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Ittihad Club

Mohammed Al Oufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Oufi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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