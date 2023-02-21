Boris Godal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Godal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Godal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Godal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Godal 27 Mayıs 1987 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Boris Godál şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Godal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Boris Godal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boris Godal'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Godal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Godal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Boris Godal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Godal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AS Trencin

18 Şubat 2013 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2015 yılında Spartak Trnava

9 Ocak 2019 yılında AEL Limassol

30 Eylül 2020 yılında Podbrezova

28 Ocak 2023 yılında Al-Adalah FC

30 Haziran 2023 yılında Podbrezova

Boris Godal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Godal şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.