Marcus Antonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Antonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Antonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Antonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Antonsson 8 Mayıs 1991 tarihinde Unnaryd şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Antonsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Marcus Antonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Antonsson'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Antonsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcusantonsson/

Marcus Antonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Antonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcus Antonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Antonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Halmstads BK

1 Ocak 2015 yılında Kalmar FF

1 Temmuz 2016 yılında Leeds

11 Ağustos 2017 yılında Blackburn

31 Mayıs 2018 yılında Leeds

14 Temmuz 2018 yılında Malmö FF

1 Ekim 2020 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2020 yılında Malmö FF

11 Mart 2021 yılında Halmstads BK

31 Aralık 2021 yılında Malmö FF

3 Şubat 2022 yılında Värnamo

26 Ocak 2023 yılında Al-Adalah FC

Marcus Antonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Antonsson şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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