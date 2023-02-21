Marcus Antonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Antonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Antonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcus Antonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marcus Antonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Antonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Antonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Antonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Antonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Antonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Antonsson 8 Mayıs 1991 tarihinde Unnaryd şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Antonsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Marcus Antonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Antonsson'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Antonsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcusantonsson/

Marcus Antonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Antonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcus Antonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Antonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Halmstads BK

1 Ocak 2015 yılında Kalmar FF

1 Temmuz 2016 yılında Leeds

11 Ağustos 2017 yılında Blackburn

31 Mayıs 2018 yılında Leeds

14 Temmuz 2018 yılında Malmö FF

1 Ekim 2020 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2020 yılında Malmö FF

11 Mart 2021 yılında Halmstads BK

31 Aralık 2021 yılında Malmö FF

3 Şubat 2022 yılında Värnamo

26 Ocak 2023 yılında Al-Adalah FC

Marcus Antonsson kimdir

Marcus Antonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Antonsson şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Unnaryds GoIF (-2009), Halmstads BK (2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcus Antonsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artem Timofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Timofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Timofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Timofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yahya Al Qarani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Al Qarani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yahya Al Qarani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Al Qarani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rizvan Utsiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Utsiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rizvan Utsiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rizvan Utsiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmajeed Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmajeed Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!