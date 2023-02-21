Ali Al Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Amri 21 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي العامري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Amri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Al Amri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Al Amri'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2019 yılında Al-Ansar

31 Temmuz 2022 yılında Al-Adalah FC

Ali Al Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Amri şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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