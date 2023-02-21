Abdulaziz Al Jamman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Jamman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Jamman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Jamman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Jamman 1 Şubat 1996 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz bin Muhaysen bin Mubarak Al-Mohammed Al-Dosari/ عبدالعزيز محيسن الجمعان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Jamman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Jamman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Jamman'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Jamman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Jamman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Al Jamman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Jamman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında Al-Raed

30 Haziran 2018 yılında Al-Hilal U23

18 Kasım 2018 yılında Al-Jabalain

31 Ocak 2020 yılında Abha

1 Şubat 2021 yılında Al-Adalah FC

Abdulaziz Al Jamman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Jamman şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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