Nawaf Al Sabhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Sabhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Sabhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Sabhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Sabhi 12 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نواف الصبحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Sabhi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nawaf Al Sabhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Sabhi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Sabhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Sabhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nawaf Al Sabhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Sabhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Najran SC

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Najran SC

27 Ocak 2016 yılında Al-Qadsiah FC

17 Ocak 2018 yılında Al-Fayha

22 Ekim 2020 yılında Taawon

16 Ocak 2023 yılında Al-Adalah FC

Nawaf Al Sabhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Sabhi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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