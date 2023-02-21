Elyas Al Baladi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elyas Al Baladi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elyas Al Baladi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elyas Al Baladi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elyas Al Baladi 27 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Elyas bin Mohammed bin Hussein Al-Baladi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elyas Al Baladi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elyas Al Baladi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına - tarihinde katılmıştır. Elyas Al Baladi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elyas Al Baladi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elyas Al Baladi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elyas Al Baladi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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