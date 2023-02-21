Murtadha Al Burayh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murtadha Al Burayh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murtadha Al Burayh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murtadha Al Burayh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murtadha Al Burayh 10 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مرتضى البريه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murtadha Al Burayh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murtadha Al Burayh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 23 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Murtadha Al Burayh'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murtadha Al Burayh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murtadha Al Burayh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murtadha Al Burayh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murtadha Al Burayh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2014 yılında Khaleej

30 Haziran 2015 yılında Ettifaq FC

16 Temmuz 2017 yılında Al-Watani

23 Temmuz 2018 yılında Al-Adalah FC

Murtadha Al Burayh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murtadha Al Burayh şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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