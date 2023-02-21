Mohamed Al Moqahwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Moqahwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Moqahwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Moqahwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Moqahwi 24 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Al-Moqahwi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Moqahwi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Al Moqahwi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Moqahwi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Moqahwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Moqahwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Moqahwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Moqahwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Adalah FC

Mohamed Al Moqahwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Moqahwi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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