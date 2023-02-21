Edson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson 1 Temmuz 1991 tarihinde Touros şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Édson Felipe da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Edson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edson'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Cabofriense

1 Mayıs 2010 yılında ABC FC

1 Haziran 2010 yılında Atlético-MG B

1 Aralık 2010 yılında ABC FC

1 Ocak 2011 yılında Grêmio B

1 Aralık 2011 yılında ABC FC

1 Temmuz 2012 yılında Treze FC

1 Ekim 2012 yılında ABC FC

1 Ocak 2014 yılında São Bernardo-SP

24 Nisan 2014 yılında Fluminense

29 Mayıs 2015 yılında São Bernardo-SP

30 Mayıs 2015 yılında Fluminense

1 Ocak 2017 yılında EC Bahia

31 Aralık 2018 yılında Fluminense

1 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

12 Ekim 2020 yılında Al-Qadsiah FC

1 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

22 Temmuz 2022 yılında Al-Adalah FC

Edson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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