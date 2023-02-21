Ahmed Al Sultan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Sultan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Sultan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Sultan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Sultan 22 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da احمد السلطان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Sultan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Sultan'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Sultan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Sultan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Sultan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Sultan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Damac FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

Ahmed Al Sultan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Sultan şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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