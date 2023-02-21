Reinaldo Lenis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinaldo Lenis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinaldo Lenis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinaldo Lenis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinaldo Lenis 20 Temmuz 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Reinaldo Lenis Montes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinaldo Lenis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reinaldo Lenis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reinaldo Lenis'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reinaldo Lenis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reinaldo Lenis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reinaldo Lenis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinaldo Lenis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Argentinos Jrs.

6 Ocak 2016 yılında Sport Recife

14 Şubat 2018 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2018 yılında Sport Recife

21 Ocak 2019 yılında Banfield

21 Kasım 2020 yılında U. de Chile

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2021 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2022 yılında Al-Adalah FC

Reinaldo Lenis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinaldo Lenis şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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