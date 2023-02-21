Abdullah Al Yousef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Yousef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Yousef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Yousef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Yousef 16 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Abdulwahab Al-Yousef şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Yousef Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Yousef, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Yousef'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Yousef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Yousef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Yousef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Yousef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında Al-Jeel

1 Temmuz 2017 yılında Hajer

1 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

Abdullah Al Yousef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Yousef şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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