Mohammed Al Khameas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Khameas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Khameas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Khameas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Khameas 13 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Khameas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Khameas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 26 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Khameas'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Khameas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Khameas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Khameas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Khameas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2015 yılında Al-Fayha

3 Eylül 2016 yılında Al-Jeel

26 Ocak 2017 yılında Al-Adalah FC

Mohammed Al Khameas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Khameas şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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