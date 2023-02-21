Fahad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fahad Al Harbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fahad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Harbi 25 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد الحربي / Fahad M. Al-Harbi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Harbi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Al Harbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Harbi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Fahad Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ahli U23

13 Şubat 2019 yılında Al-Bukiryah FC

29 Eylül 2020 yılında Al-Fateh

1 Eylül 2022 yılında Al-Adalah FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Fateh

Fahad Al Harbi kimdir

Fahad Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Harbi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Fahad Al Harbi nereli

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