Pedro Eugenio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Eugenio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Eugenio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Eugenio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Eugenio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Eugenio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Eugenio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Eugenio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Eugenio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Eugenio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Eugenio 26 Haziran 1990 tarihinde Faro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Pina Eugénio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Eugenio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Pedro Eugenio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Eugenio'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Eugenio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedro77eugenio/?hl=com

Pedro Eugenio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Eugenio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Eugenio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Eugenio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında SC Farense A17

1 Temmuz 2006 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2007 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2009 yılında Messinense

1 Temmuz 2010 yılında Louletano

1 Temmuz 2011 yılında Farense

1 Ağustos 2012 yılında Beroe

31 Aralık 2013 yılında Farense

1 Ağustos 2014 yılında Haskovo

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2015 yılında Cherno More

1 Temmuz 2016 yılında Vereya

1 Temmuz 2017 yılında Beroe

1 Temmuz 2018 yılında Altay SK

26 Ocak 2019 yılında Beroe

18 Şubat 2020 yılında Zhetysu

14 Şubat 2021 yılında Taraz

10 Temmuz 2021 yılında FC Astana

25 Ocak 2023 yılında Al-Adalah FC

Pedro Eugenio kimdir

Pedro Eugenio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Eugenio şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Olhanense (1999-2000);
SC Farense (2001-2004);
Sporting CP (2004-2005);

Pedro Eugenio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Eugenio nereli

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