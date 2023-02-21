Nasser Al Moqhem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Moqhem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Moqhem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Moqhem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Moqhem 21 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Nasser bin Moqhem bin Abdullah Al-Moqhem şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Moqhem Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Moqhem'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Moqhem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Moqhem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nasser Al Moqhem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Moqhem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Masafi Al-Wasat

1 Temmuz 2019 yılında Al-Bukiryah FC

1 Ocak 2020 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2020 yılında Al-Bukiryah FC

1 Ocak 2022 yılında Al-Adalah FC

Nasser Al Moqhem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Moqhem şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.