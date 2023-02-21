Abdulaziz Al Alawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Alawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Alawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Alawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Alawi 27 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Alawi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Alawi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Alawi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Alawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Alawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Al Alawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Alawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Abha

1 Ocak 2019 yılında Al-Orobah FC

1 Temmuz 2019 yılında Ohod Al-Medina

1 Eylül 2020 yılında Al-Nassr FC

8 Ağustos 2021 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

17 Ocak 2023 yılında Al-Adalah FC

Abdulaziz Al Alawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Alawi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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